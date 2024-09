Berlin - Noch unbekannte Täter haben auf dem Forschungscampus in Berlin-Buch einen Geldautomaten gesprengt. Am frühen Morgen hätten Sicherheitsdienstmitarbeiter des Campus die Explosion bemerkt und zwei Menschen auf Motorrollern flüchten sehen, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach war eine Tür zur Mensa aufgebrochen worden, dort stand der Geldautomat im Vorraum. Den Tätern sei es nach jetzigem Kenntnisstand nicht gelungen, den Tresor des Automaten zu öffnen oder zu entwenden, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an.