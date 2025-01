Der Schaden ist erheblich: Bei der Sprengung eines Geldautomaten im Kreis Gotha wurde ein Wohn- und Geschäftshaus stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Täter entkamen.

Geldautomat in Ohrdruf gesprengt

Erneut wurde ein Geldautomat in Thüringen gesprengt, dieses Mal schlugen die Täter in Ohrdruf zu. (Archivbild)

Ohrdruf - Unbekannte haben in Ohrdruf (Kreis Gotha) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter schlugen in der Nacht bei einem Kreditinstitut auf dem Marktplatz zu, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sprengung mit einem noch nicht bekannten Stoff sei erheblicher Sachschaden an dem Wohn- und Geschäftshaus entstanden.

Die Wohnungen seien vorsorglich evakuiert worden. Die Täter konnten trotz sofortiger Fahndung bisher nicht gefasst werden, hieß es. Ob und wie viel Bargeld sie erbeuteten, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch zur genauen Schadenshöhe an dem Haus lagen bislang keine Informationen vor.

In Thüringen gab es zuletzt wieder mehr gesprengte Geldautomaten. Von Januar bis Anfang Dezember vergangenen Jahres wurden im Freistaat sieben Sprengungen registriert, dabei blieb es in einem Fall beim Versuch. Im gesamten Jahr 2023 wurden thüringenweit fünf Geldautomaten gesprengt - davon war ebenfalls einer ein Versuch.