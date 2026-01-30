Kettensäge, Muskelkraft und Maschine: Einsatzkräfte in Hildesheim befreiten einen Gelenkbus von einem umgestürzten Baum befreien. Was war passiert?

Bei Winterwetter in Hildesheim ist ein Bus gegen einen Baum gefahren und hat diesen entwurzelt.

Hildesheim - Ein Linienbus ist in Hildesheim bei winterlichem Wetter gegen einen Baum gefahren und hat diesen entwurzelt. Baum und Gelenkbus verkeilten sich, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach war die Bergung des Busses nur möglich, indem der Baum beseitigt wurde.

Einsatzkräfte schnitten zunächst die verkeilten Äste mit einer Kettensäge ab. Dann wurde der Baumstamm samt restlicher Baumkrone mit einer maschinellen Zugeinrichtung aus dem beschädigten Gelenk gezogen.

Der Bus war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste, es gab keine Verletzten. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten am Donnerstagabend gesperrt.