Magdeburg - Zweitligist 1. FC Magdeburg hat das letzte Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Generalprobe gegen den FC Sevilla gewannen die Elbestädter vor 14.150 Zuschauern mit 3:1 (3:1). Luca Schuler (14.), Leon Bell Bell (40.) und Baris Atik (44.) trafen für den FCM, ein Eigentor von Schuler (19.) brachte den zwischenzeitlichen Ausgleich. FCM-Torwart Dominik Reimann hielt zudem einen Foulelfmeter von Lucas Ocampos (78.). Für den FCM war es der siebte Sieg im siebten Test, am Sonnabend starten die Magdeburger bei Aufsteiger Wehen-Wiesbaden in die neue Spielzeit.

Magdeburg begann ohne Neuzugänge, hatte gegen früh störende Gäste Schwierigkeiten, sich zu befreien. Als Atik nach einem Zusammenprall liegenblieb, hielten die Zuschauer den Atem an, doch der Spielmacher machte bis zur Pause weiter. Die erste gute FCM-Kombination brachte das erste Tor: Jason Ceka setzte sich rechts durch, Schuler staubte aus spitzem Winkel ab - und glich kurz darauf aus, als er eine Sevilla-Flanke ins lange Eck verlängerte. Sevilla nutzte einige Ungenauigkeiten in der Magdeburger Defensive nicht aus und so brachten sehenswerte Tore von Bell Bell und Atik den deutlichen Pausenstand.

Der FC Sevilla, der erst am 11. August in die Saison startet und bei dem der angeblich vom FC Bayern München umworbene Torhüter Yassine Bounou nicht im Kader stand, erhöhte nach der Pause das Tempo, Magdeburg konnte sich phasenweise nicht befreien. Torgefahr entstand allerdings kaum, stattdessen scheiterte Herbert Bockhorn nach einem Konter am Torwart (54.). Beide Teams agierten nun offensiv, wobei das technische Können der Gäste nur phasenweise aufblitzte. Beide Teams wechselten nun viel, was dem Spielfluss nicht guttat. Der von Reimann gehaltene Foulelfmeter war das letzte Highlight der Partie.