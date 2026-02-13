Ein gesprengter Automat legt den Bahnverkehr in Dresden-Strehlen lahm. Die Polizei sichert Bargeld und Fahrkarten – die Täter sind noch unbekannt.

Dresden - Wegen eines gesprengten Fahrkartenautomaten sind die Gleise der S-Bahn in Dresden-Strehlen mehrere Stunden gesperrt worden. Unbekannte zerstörten den Automaten am frühen Morgen offensichtlich durch Pyrotechnik, wie die Polizei mitteilte. Teile des Automaten wurden demnach auf die Gleise geschleudert.

Beamte sicherten am Tatort zurückgelassenes Bargeld und Fahrkarten. Ob die Täter Geld stahlen, war zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Gleise waren ab 8.30 Uhr wieder frei.