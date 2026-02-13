Vor dem Spiel gegen Wolfsburg wird Timo Werner offiziell verabschiedet. Leipzig muss zudem auf Kapitän David Raum verzichten – ein Neuzugang rückt in die Startelf.

Leipzig - Die öffentliche Forderung nach Champions-League-Fußball von Oliver Mintzlaff sieht RB Leipzigs Trainer Ole Werner als Erfolg seiner bisherigen Arbeit. „Nach dem Umbruch mit einer sehr jungen Mannschaft ist das für mich Ausdruck dessen, dass wir im bisherigen Saisonverlauf viele Dinge richtig gemacht haben“, sagte Werner. „Ich kann dem folgen und nehme das positiv wahr.“ Leipzig geht als Vierter in den 22. Spieltag, empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den VfL Wolfsburg.

Aufsichtsratschef Mintzlaff hatte nach dem Pokal-Aus unter der Woche beim FC Bayern gesagt, er wolle in die Champions League. Mit einer Leistung wie beim 0:2 in München sei dies auch möglich. Bis dahin war die Rückkehr ins internationale Geschäft als Saisonziel ausgegeben worden. „Natürlich will jeder lieber Champions League spielen als Europa League und lieber Europa League als Conference League“, sagte Werner.

Werner-Abschied vor dem Anpfiff

Ein Höhepunkt rund um die Wolfsburg-Partie findet bereits vor dem Anpfiff statt. Rund 20 Minuten vor dem Anpfiff wird Timo Werner im Stadion offiziell verabschiedet. Der Rekordtorschütze des Clubs wechselt in die USA nach San José, trainiert aber aus privaten Gründen noch in Leipzig und ist bei RB nahezu vollständig ins Training integriert. Am 22. Februar startet San José gegen Kansas City in die neue MLS-Saison.

Raum fehlt gesperrt

Das Spiel gegen Wolfsburg dürfte Werner wieder von der Tribüne aus verfolgen. Die Niedersachsen haben drei Spiele nacheinander verloren und stehen nur dank der besseren Tordifferenz knapp über dem Relegationsplatz 15. „Ich sehe schon eine klare Idee, wie sie Fußball spielen wollen“, sagte Ole Werner. „Das hat jetzt vielleicht noch nicht immer in Ergebnisse gemündet.“

Personell muss Leipzigs Coach erneut umbauen. Zwar sind keine neuen Verletzten hinzugekommen, doch Kapitän David Raum fehlt wegen einer Gelb-Sperre. Für den Linksverteidiger wird der im Sommer aus Köln gekommene Max Finkgräfe zu seinem ersten Startelf-Einsatz kommen. Möglicherweise pausiert auch Xaver Schlager, der für Winter-Leihgabe Brajan Gruda Platz machen könnte.