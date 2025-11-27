Steine, eine Betonplatte und ein Baumstamm: Zwei Männer sollen Gegenstände von Autobahnbrücken geworfen haben. Vor Gericht gestehen sie zum Teil.

Lüneburg - Zwei Männer sollen Steine, eine Betonplatte und einen Baumstamm von Autobahnbrücken in mehreren Bundesländern geworfen haben. Beim Prozessauftakt haben die beiden Angeklagten die Taten teilweise eingeräumt.

„Ich werde mich der Verantwortung stellen, ich schäme mich zutiefst“, sagte ein 23-Jähriger aus Itzehoe (Schleswig-Holstein) vor dem Lüneburger Landgericht. Er habe zusammen mit dem neun Jahre älteren Thüringer nach der gemeinsamen Arbeit Alkohol getrunken und auch Drogen konsumiert.

„Wir haben uns aufgeschaukelt“, erklärte der Rettungssanitäter. Es sei ihnen vorrangig darum gegangen, bei Unfällen zu helfen. Das habe ihr Selbstwertgefühl gesteigert. Erst in der Haft sei ihm klargeworden, wie gefährlich die Taten gewesen seien.

Der 32-Jährige aus Einhausen im Süden Thüringens erklärte in seiner Einlassung, nichts von den Würfen gewusst zu haben. Er habe nur helfen wollen. Beide sitzen seit Juni in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft sieht Heimtücke und niedrige Beweggründe

Die beiden sollen Steine, eine Betonplatte und einen Baumstamm von Autobahnbrücken in mehreren Bundesländern geworfen haben – teils auch direkt auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Ihnen wird versuchter Mord sowie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in elf Fällen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft kam es „glücklicherweise jedoch nicht zu Todesfällen“, sondern blieb bei Sachschäden und kleinen Verletzungen.

Die Anklagevertreter werfen ihnen vor, die Notlagen selbst geschaffen zu haben, dabei heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. An mindestens zehn weiteren Verhandlungstagen sind 27 Zeugen und zwei Sachverständige geladen.