Bei einer Kontrolle im Landkreis Spree-Neiße wird ein Bundespolizist angefahren und rund 30 Meter mitgeschleift. Der Fahrer sitzt in einem gestohlenen Wagen.

Schenkendöbern - Mit einem gestohlenen Auto hat eine unbekannte Person eine Grenzkontrolle im Landkreis Spree-Neiße durchbrochen und einen Polizisten verletzt. Beamte wollten den hochwertigen Wagen in der Gemeinde Schenkendöbern kontrollieren, als der Fahrer umlenkte und sich und sein Fahrzeug der Kontrolle entziehen wollte, wie die Polizei mitteilte. Sein Ziel war es offenbar, das gestohlene Auto über die Grenze nach Polen zu bringen.

Ein Bundespolizist wurde dabei angefahren und etwa 30 Meter mitgeschleift. Er wurde vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung konnte er das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Die Hintergründe des Vorfalls werden derzeit von der Polizei ermittelt. Ob der Fahrer gefasst wurde, ist bisher nicht bekannt.