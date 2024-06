Der gewaltsame Tod einer jungen Frau war Ende 2023 in Hannover Anlass für eine Demonstration gegen Femizide. Die 21-jährige Leonie wurde von ihrem Ex-Freund erstochen. Er soll nun lange ins Gefängnis.

Beamte der Spurensicherung arbeiten vor einem Haus in Hannover.

Hannover - Weil er seine gleichaltrige Ex-Freundin getötet hat, ist ein 21-Jähriger im Landgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt worden. „Wir haben keinerlei Zweifel daran, dass Sie in Tötungsabsicht auf sie eingestochen haben“, sagte der Vorsitzende Richter Martin Grote am Dienstag zu dem Angeklagten. Die Gewalttat ereignete sich im November 2023 in der Wohnung der 21 Jahre alten Leonie, die sich zuvor nach knapp zwei Jahren von ihrem Freund getrennt hatte.

Der Deutsche hatte während des Prozesses eingeräumt, seine Ex-Freundin mit dem Messer tödlich verletzt zu haben, aber behauptet, es sei versehentlich passiert, weil sie ihn an seinem Suizid hindern wollte. Dies passe nicht zur Spurenlage und zu den Messerstichen im Nacken von Leonie, sagte der Richter.

Das Gericht verurteilte den jungen Mann wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Er sei nicht mit der Absicht, die 21-Jährige zu töten, zu ihr gefahren, sonst hätte er auch keinen Ring gekauft, erläuterte Grote. Vielmehr habe er sie zurückgewinnen wollen. Nach der Tat fügte sich der junge Mann selbst schwerste Verletzungen zu, doch er überlebte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach dem Gewaltverbrechen hatten mehrere Hundert Menschen in Hannover gegen Femizide demonstriert. Femizid bedeutet, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden – also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.