In Berlin und Brandenburg soll es am Abend Gewittern. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Nach sonnigen und warmen Tagen werden zum Wochenende in Berlin und Brandenburg Gewitter erwartet. Am Freitag erreichen die Temperaturen zunächst noch 25 bis 29 Grad, bevor am Nachmittag Schauer und örtlich auch kräftige Gewitter aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Besonders am Abend kann es lokal zu schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen.

Am Samstag bleibt es laut DWD bewölkt und frischer bei Höchstwerten um 16 bis 20 Grad, am Abend sind erneut Schauer möglich. Am Sonntag erwarten die Meteorologen Höchstwerte von 14 bis 16 Grad. Auch in der neuen Woche bleibt es den Angaben nach kühl mit einzelnen Schauern und stellenweise leichtem Bodenfrost in den Nächten.