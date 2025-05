Berlin/Potsdam - Ein grauer Tag mit Regen, Wind und teils Gewitter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor stürmischen Böen in den Regionen nördlich der Hauptstadt. In der Nähe von Schauern sind demnach Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern möglich.

Zunächst regnet es nur etwas, ab dem Nachmittag gibt es im Berliner Raum und weiter nördlich vermehrt Schauer und vereinzelt auch kurze Gewitter. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal 14 bis 17 Grad. Am Abend nimmt der Wind ab.

Nachts regnet es zunächst noch mancherorts. Es kühlt ab auf 5 bis 2 Grad. In der Lausitz rechnen die Wetterexperten mit leichtem Frost und bis zu -1 in Bodennähe.

Ab Freitag freundlicher

Freundlicher wird das Wetter am Freitag. Vor allem in der Nordhälfte sind noch ein paar Schauer und kleinere Gewitter möglich. Die meiste Zeit bleibt es aber trocken. Ab und zu schaut aus der Wolkendecke auch die Sonne hervor. Auf 13 bis 16 Grad steigen die Temperaturen.

Am Samstag gibt es nur noch vereinzelt Schauer und sonst einige heitere Abschnitte. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. Am Sonntag klettern die Temperaturen wieder über die 20-Grad-Marke und erreichen maximal 22 Grad. Der Himmel ist stark bewölkt, im Westen der Hauptstadtregion regnet es.