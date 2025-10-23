Regen, Gewitter und teils stürmischer Wind bestimmen den Donnerstag in Sachsen-Anhalt. Besonders im Harz muss man sich auf kräftige Böen einstellen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird es heute ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird der Morgen bewölkt und regnerisch. Im Tagesverlauf kann es zu Gewittern kommen. Im Harz seien sogar Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 17 Grad, im Harz 10 bis 14 Grad.

In der Nacht zum Freitag nimmt der Wind ab, doch es bleibt regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 8 Grad, im Harz auf 7 bis 3 Grad. Tagsüber frischt der Wind erneut auf. Im Harz seien erneut Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen 10 bis 13 Grad, im Harz zwischen 4 und 10 Grad.