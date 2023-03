Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat den ab Mittwoch geplanten Staatsbesuch des britischen Königs Charles III. als Fortsetzung der besonders engen Beziehung des Königshauses zu den Berlinern gewürdigt. Die Mutter von Charles, Queen Elizabeth II., habe das gute Verhältnis mit sieben Besuchen begründet, teilte Giffey am Dienstag mit. „Berlin ist die deutsche Stadt, in der aus den als Besatzungs- und bald Schutzmacht stationierten britischen Armeeangehörigen und ihren Familien in mehr als vier Jahrzehnten Verbündete und Freunde geworden sind.“

König Charles III. und seine Frau Camilla kommen am Mittwoch an und werden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt. Am Donnerstag trifft Giffey das Königspaar zum Eintrag in das Goldene Buch der Stadt im Hotel Adlon, wo Charles und Camilla wohnen werden. Dann begleitet Giffey sie bei einem Gang über den Markt auf dem Wittenbergplatz, wie das Berliner Landespresseamt mitteilte. Anschließend besuchen König Charles, Steinmeier und Giffey das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge auf dem ehemaligen Flughafen Tegel.