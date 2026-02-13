Drei Menschen werden im JadeWeserPort verletzt, als eine giftige Substanz aus einem Tank-Container ausläuft. Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Einsatzkräften an, um das Leck zu stoppen.

Wilhelmshaven - Bei dem Austritt einer giftigen Flüssigkeit aus einem Tank im Containerterminal des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven sind drei Menschen verletzt worden. Die drei Verletzten seien mit dem giftigen Stoff in Berührung gekommen, wie die Stadt Wilhelmshaven mitteilte. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in umliegende Kliniken.

Um was für eine giftige Flüssigkeit es sich handelte, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Stadt war die Flüssigkeit am Donnerstagnachmittag aus dem Ventil eines Tank-Containers getropft. Warum es dazu kam, war unklar.

Die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wilhelmshaven rückten mit mehr als 40 Einsatzkräften zum Hafen aus. Durch aufwendige Maßnahmen konnte die Feuerwehr ein weiteres Auslaufen der Flüssigkeit verhindern, wie die Stadt Wilhelmshaven weiter mitteilte. Der Container wurde danach auf einem Sicherheitsplatz im Hafen abgestellt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.