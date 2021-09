Gladbacher Vorbereitung ohne Hofmann: Ausfall droht

Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im nächsten Spiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eventuell auf Jonas Hofmann verzichten. Der Nationalspieler musste am Sonntag im Spiel gegen Arminia Bielefeld (3:1) wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden und konnte am Mittwoch noch nicht an der Vorbereitung auf die Partie teilnehmen. „Bei ihm wird es bis zum Wochenende knapp“, sagte Borussias Trainer Adi Hütter.