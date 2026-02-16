Auf vielen Autobahnen und auch abseits davon verunglückten Autofahrerinnen und Autofahrer. Meist blieb es bei Blechschäden, jedoch nicht immer.

An vielen Orten kam es zu Unfällen - wie hier an der spiegelglatten Landstraße L422 bei Hüpede in der Region Hannover.

Hannover - Glatte Straßen haben zum Wochenstart zu zahlreichen Unfällen geführt. Meist blieb es bei Blechschäden, doch nicht überall. In Bramsche bei Osnabrück etwa wurde ein 49 Jahre alter Autofahrer bei einem Glätteunfall schwer verletzt. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Die Polizei mahnte, im weiteren Tagesverlauf aufmerksam und vorausschauend zu fahren. „Für die Nachmittags- und Abendstunden sind weitere Schneefälle angekündigt.“

Unfall mit sieben Verletzten

Gleich sieben Menschen wurden bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Neulehe im Emsland verletzt. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto, vermutlich wegen glatter Fahrbahn, in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem anderen Auto zusammengestoßen. In den beiden Fahrzeugen saßen jeweils fünf und drei Menschen. Der mutmaßliche Unfallfahrer blieb als einziger unverletzt. Zwei Menschen kamen in ein Krankenhaus.

Andernorts im Emsland überschlug sich ein Auto auf der Autobahn 31 beim Abbiegen auf einen Rastplatz. Der Fahrer hatte vermutlich wegen der glatten Straße die Kontrolle über das Auto verloren, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Unfälle auf Autobahnen

Bei Bremen war die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt, weil ein Lastwagen auf winterlicher Straße ins Rutschen geraten war und sich quer gestellt hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Sperrung sollte bis zur Bergung des Fahrzeuges und der Reinigung der Fahrbahn bestehen bleiben.

Weiter südlich auf der Autobahn 1 kam es nahe Cloppenburg und Vechta zu einem weiteren Unfall: Ein Lastwagenfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er wegen eines nur knapp vor ihm eingescherten Autos bremsen musste. Der Lastwagen kollidierte mit der Leitplanke und musste später abgeschleppt werden. Der Autofahrer flüchtete.

Bei Oldenburg kippte ein Tanklaster auf der Autobahn 28 um und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ein Krankenhaus.

Blechschäden in Cuxhaven

Im Raum Cuxhaven blieb es bis zum Vormittag meist bei Blechschäden. Bei drei Unfällen auf der Autobahn 27 wurde jedoch jeweils ein Mensch leicht verletzt. Wegen zweier Unfälle mit Lastwagen war die A27 auch am Vormittag noch an zwei Stellen halbseitig gesperrt. Bei Gifhorn stellte sich auf der Bundesstraße 188 ein Sattelzug quer, nachdem der Fahrer auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Der Bereich war am Mittag noch gesperrt.