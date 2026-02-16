Lüchow - Im Wendland gehen die Vorräte an Streusalz aus. Die Kreisstraßenmeisterei kann in der kommenden Nacht die Kreisstraßen nicht streuen, weil die Salzvorräte aufgebraucht sind. Derzeit stehen sechs Lieferungen aus, wie es vom Landkreis heißt. Wann diese kommen, sei ungewiss. Es würden vorrangig Autobahnmeistereien beliefert. Ohne neue Lieferungen kann auch in den kommenden Tagen nicht gestreut werden.

Aufgrund der Wetterlage kann es in den Morgenstunden auch zu Verspätungen im ÖPNV/Schulbusverkehr kommen, wie es hieß. Kurzfristige Ausfälle werden über BIWAPP (Bürgerinfo- und Warn-App) und unter „Störungen“ auf der Webseite wendlandmobil.de veröffentlicht.