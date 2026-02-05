Trotz eisiger Straßen bleibt es in Niedersachsen und Bremen in der Nacht ruhig. Nur vereinzelt kommt es zu Unfällen – meist mit Blechschaden.

In Niedersachsen und Bremen gab es in der vergangenen Nacht nur wenige wetterbedingte Unfälle. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Trotz tiefer Temperaturen und Glätte ist es in der vergangenen Nacht auf den Straßen überwiegend ruhig geblieben. Nach Angaben der Polizei in Niedersachsen und Bremen gab es nur wenige Unfälle wegen Glätte in der Nacht zu Donnerstag.

Die Polizei in Oldenburg meldete seit Mittwochabend sechs Unfälle in Folge von Glätte, überwiegend mit Blechschaden. Lediglich ein Radfahrer habe sich leicht verletzt.

Auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin durchbrach ein Lastwagen am frühen Donnerstagmorgen aufgrund von Glätte die Leitplanke und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das Winterwetter hält sich auch in den kommenden Tagen: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist mit Glätte, Schnee und Frost zu rechnen. Erst am Wochenende soll es milder werden.