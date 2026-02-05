Eis und Schnee legen den Berliner Flughafen BER lahm. Auch im öffentlichen Nahverkehr gibt es Einschränkungen - sowohl in der Hauptstadt als auch in Brandenburg.

Berlin - Reisende müssen in Berlin und Brandenburg wegen Eis und Schnee Geduld mitbringen. Am Berliner Flughafen BER können derzeit keine Flugzeuge starten. „Aktuell finden am Flughafen BER aufgrund der Witterungsverhältnisse keine Starts statt“, sagte eine Sprecherin am Morgen. Aufgrund schnell gefrierenden Regens sei eine Enteisung der Flugzeuge derzeit nicht möglich.

Passagiere müssten mit Flugausfällen sowie massiven Verspätungen rechnen und seien gebeten, bei den Airlines den Flugstatus zu prüfen. Auf der Webseite des Flughafens ist zu sehen, dass bis zum Mittag rund ein Dutzend Flüge gestrichen sind.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Berlin und einen Großteil Brandenburgs vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis. Im Norden Brandenburgs können bis zum Mittag laut DWD bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Ab Mittag gehe der Schnee in Regen über. Der gefrierende Regen fällt laut Prognose auch im Großteil des restlichen Bundeslandes sowie in Berlin.

Teile der U-Bahn lahmgelegt

Auch im Nahverkehr machten sich die Witterungsbedingungen bemerkbar. In der Hauptstadt sind nach Angaben der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Linien U2 und U3 derzeit teilweise unterbrochen.„Die oberirdischen Abschnitte der U3 und der U2 können derzeit nicht oder nur eingeschränkt befahren werden, weil sich Blitzeis auf den Stromschienen gebildet hat“, teilte die BVG mit.

Auf der U3 fahren demnach ersatzweise Busse zwischen Warschauer Straße und Gleisdreieck. Auf der U2 bestehe eingleisiger Betrieb zwischen Pankow und der Station Rosa-Luxemburg-Platz. Im Bus- und Straßenbahnverkehr hingegen würden aktuell alle Linien befahren, hieß es von der BVG.

Das Winterwetter hat auch Auswirkungen auf den Fernverkehr. So gebe es zwischen Berlin und Hannover Zugausfälle und Verspätungen. Das Ausmaß sei allerdings geringer als am Mittwoch, sagte eine Bahnsprecherin.

Busverkehr in Südbrandenburg gestört

Auch im Regionalverkehr müssen sich Fahrgäste in Brandenburg auf Probleme einstellen. In Südbrandenburg gibt es Störungen im Nahverkehr. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe ist der ÖPNV in den meisten Regionen unterbrochen, in Cottbus können jedoch Busse und Bahnen fahren.

Trotz der Glätte begann der Morgen in Berlin und Brandenburg ohne schwere Verkehrsunfälle. Es gebe auf den Straßen Brandenburgs zwar einige Glätte-Unfälle, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings seien es meist Blechschäden. In Berlin seien der Polizei bis 8.00 Uhr 42 Unfälle gemeldet worden. Im Vergleich zur vergangenen Woche seien dies aufgrund des Wetters nur etwas mehr Unfälle.

Parks der Schlösserstiftung bleiben zu

Das Spazierengehen in Parks der Schlösserstiftung in Potsdam und Berlin ist wegen der Eisglätte heute nicht möglich. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schloss ihre Anlagen vorübergehend. Es müsse mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen gerechnet werden, so die Stiftung.

Bereits in den vergangenen Wochen war es in Berlin zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr gekommen, die Oberleitungen der Straßenbahnen waren infolge von Eisregen eingefroren. Der Tramverkehr der BVG war deswegen teils eingestellt und über Tage eingeschränkt.