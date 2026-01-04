Bei Glätte sind im Landkreis Oldenburg mehrere Autofahrer verunglückt. Die Polizei meldet drei Leichtverletzte und teils hohen Sachschaden.

Oldenburg/Hannover - Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es im Landkreis Oldenburg zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

In Wildeshausen kam am Samstag gegen 9.30 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer in der Bauerschaft Bühren in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein sieben Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Gegen 11.10 Uhr rutschte ein 26-Jähriger aus Ganderkesee auf der Huder Straße mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn und landete im Graben. Der Fahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Viele Glätteunfälle in Niedersachsen

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 12.00 Uhr auf der Kreisstraße 228 bei Urneburg. Ein 28-Jähriger konnte sein Fahrzeug wegen Glätte nicht rechtzeitig vor einem geparkten Auto stoppen und wich in den Gegenverkehr aus. Ein entgegenkommender 22-Jähriger bremste mit seinem Wagen stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein nachfolgender 19-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Insgesamt berichten die Polizeileitstellen am Morgen von zahlreichen Glätteunfällen im gesamten Bundesland. Alleine im Einsatzgebiet Hannover gab es laut Polizeiangaben in den letzten 24 Stunden 74 gemeldete Glätteunfälle. Es blieb aber meist bei Blechschäden und kaum verletzten Personen, wie die Polizeileitstellen mitteilten. Sie warnen Autofahrer ausdrücklich vor den winterlichen Bedingungen.