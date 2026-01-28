Das Winterwetter hat besonders den Südwesten Niedersachsens weiter im Griff. Die Polizei verzeichnet wieder einige Unfälle. Auch in den kommenden Tagen kommt neuer Schnee dazu.

Die Winterdienste haben in Niedersachsen auch am Mittwoch viel zu tun.

Göttingen/Osnabrück - Schnee und Straßenglätte haben besonders im Südwesten von Niedersachsen wieder für Verkehrsunfälle gesorgt. In Göttingen seien in der Nacht und im Berufsverkehr einige Autos auf glatter Fahrbahn in Gräben oder gegen andere Wagen gerutscht, teilte die Polizei mit. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden und niemand wurde verletzt. Laut Polizei gab es weniger wetterbedingte Unfälle als in den vergangenen Tagen.

In Osnabrück verzeichnete die Polizei etwa zehn Glätteunfälle. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in Ostrhauderfehn im Landkreis Leer von der Straße gerutscht und neben der Fahrbahn gegen einen Baum geprallt. Er und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall in der Nacht leicht verletzt. In Emden und Leer warnte die Polizei vor glatten Straßen im Berufsverkehr.

Busverkehr in Göttingen und Osnabrück eingeschränkt

In Osnabrück und Göttingen mussten Bus-Fahrgäste seit den Morgenstunden mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, wie die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück und die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) mitteilten.

„Die Sicherheit unserer Fahrgäste sowie der Fahrerinnen und Fahrer hat jederzeit oberste Priorität“, betonte das Unternehmen in Osnabrück. Vor der Fahrt sollten sich Pendlerinnen und Pendler online über mögliche Einschränkungen oder Ausfälle informieren.

Wetterdienst erwartet weiteren Schneefall

Im Landkreis Vechta fiel aufgrund von Schnee und Glätte der Präsenzunterricht an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen aus, wie der Landkreis mitteilte.

Besonders im südwestlichen Niedersachsen bis nach Hannover und Bremen kann es bis in die Abendstunden immer wieder schneien. Dabei fallen etwa fünf Zentimeter Schnee, in höheren Lagen auch mehr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Durch den Schneematsch kann es dann auf den Straßen wieder glatt werden.

In der Nacht rechnet der DWD dann im Süden und Südwesten Niedersachsens mit etwa drei Zentimetern Neuschnee. Bei Temperaturen zwischen null und minus drei Grad kann es auf den Straßen dann gefrieren. Im Harz werden Tiefsttemperaturen von bis zu minus fünf Grad erwartet.

Das Schneewetter wird auch noch in den kommenden Tagen in Niedersachsen verweilen. Der DWD rechnet sowohl am Donnerstag im Norden, als auch am Freitag im ganzen Land mit leichtem Schneefall.