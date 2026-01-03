Ein Unfall mit einem gasbetriebenen Lkw sorgt auf der Autobahn bei Rabenstein/Fläming seit Stunden für eine Sperrung. Die Bergung gestaltet sich schwierig. Womit Autofahrer auf der A9 rechnen müssen.

Rabenstein/Fläming - Ein verunglückter Lastwagen legt weiter die Autobahn 9 bei Rabenstein/Fläming (Landkreis Potsdam-Mittelmark) lahm. Nach Angaben der Feuerwehr war das gasbetriebene Fahrzeug am Freitagabend in Richtung Berlin von der Fahrbahn abgekommen und in die linke Leitplanke geprallt. Der Lastwagen blieb auf der Autobahn stehen, die Fahrbahn wurde daher gesperrt. Als mögliche Unfallursache werde Glätte vermutet, bestätigt sei dies jedoch nicht, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Gas aus verunglücktem Lkw ausgetreten

Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch vor Ort medizinisch versorgt werden. Der verunglückte Lkw war gasbetrieben, sodass Gas aus dem Fahrzeug austrat. Eine Gefahr für Menschen, Tiere oder die Umwelt bestand laut Einsatzkräften nicht, die Bergung gestalte sich dadurch jedoch schwierig.

Die Autobahn war bereits über Nacht gesperrt gewesen, viele Autofahrer hatten stundenlang im Stau gestanden. Seit den frühen Morgenstunden wird der Verkehr über umliegende Landstraßen umgeleitet, auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen. Am Morgen wird laut Angaben der Feuerwehr eine Spezialfirma aus Dessau erwartet, die das ausströmende Gas kontrolliert abfackeln soll. Anschließend soll der Lkw geborgen und die Fahrbahn wieder freigeräumt werden.