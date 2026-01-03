Die Thüringer Handballerinnen setzen zum Jahresauftakt in der Bundesliga ein starkes Zeichen. Beim Tabellenzweiten Bensheim siegen sie nach Pausenrückstand am Ende verdient.

Bensheim - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC sind mit einem Auswärtssieg ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend im Topspiel den Tabellenzweiten HSG Bensheim/Auerbach mit 31:29 (12:14). Rikke Hoffbeck Petersen war mit sechs Toren die beste Werferin des THC, der als Tabellenvierter nun 13:7 Punkte aufweist.

Die Thüringerinnen fanden sofort ins Spiel und führten nach vier Minuten mit 3:0, scheiterten in der Folge jedoch wiederholt an Bensheims Torhüterin Vanessa Fehr, die bis zur Pause elf Paraden verzeichnete. Dem THC gelang es aber, das Tempospiel der Gastgeberinnen über weite Strecken einzudämmen, sodass der Rückstand zur Halbzeit nur zwei Tore betrug.

Mit einem 4:1-Lauf zum Start des zweiten Durchgangs eroberten die Gäste eine 16:15-Führung (34. Minute) und fanden auch danach verlässlich gute Lösungen im Angriff. Bis zur 50. Minute setzte sich der THC auf 26:23 ab, ehe sich Bensheim noch einmal zurückkämpfte und in der 58. Minute zum 29:29 ausglich. Bei den letzten Angriffen zeigten die Thüringerinnen allerdings die stärkeren Nerven und sicherten so verdient den Sieg.