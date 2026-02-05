Der Deutsche Wetterdienst gibt erneut eine Unwetterwarnung für einige Landkreise Brandenburgs heraus. Eisregen macht die Wege glatt.

Potsdam - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor den erhöhten Risiken durch Glatteis im Westen und Nordwesten Brandenburgs. „Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz“, so der DWD. Die amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis gilt nach derzeitigem Stand bis 21.00 Uhr.

Betroffen sind die Landkreise Teltow-Fläming, Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz. Der DWD empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden oder im Straßenverkehr besonders auf Eis zu achten. Es könne zu Beeinträchtigungen auf allen Wegen kommen.