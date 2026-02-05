Ein Mann bricht in den Halensee ein - ein Feuerwehrmann rettet ihn aus dem Wasser. Der Verunglückte wird mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin - Ein Mann ist in Berlin im vereisten Halensee eingebrochen und im Krankenhaus gestorben. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Ersthelfer hatten von einem Steg aus erste Rettungsversuche gestartet, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrmann habe sich dem verunglückten Senior dann mit einem Schutzanzug im Wasser genähert und ihn an Land gezogen. Nach einer medizinischen Erstversorgung kam der Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo er starb.

Wie genau es zu dem Vorfall im Ortsteil Grunewald kam, war bisher nicht bekannt. Dem Polizeisprecher zufolge gibt es dazu Ermittlungen. Auch zur genauen Todesursache gab es zunächst keine Informationen.

Einer der Ersthelfer wurde leicht verletzt. Diese Person konnte vor Ort versorgt werden. Die Feuerwehr warnte: „Das Betreten von Eisflächen unbekannter Dicke kann lebensgefährlich sein!“