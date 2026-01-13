Glatte Straßen behindern den Berufsverkehr in Brandenburg. Es kommt zu einigen Unfällen. Vor allem Nebenstrecken sind schwer zu befahren.

Potsdam - Glatte Straßen sorgen für Unfälle in Brandenburg. Bis zum frühen Morgen lag die Unfallzahl im unteren zweistelligen Bereich, wie der Lagedienst der Polizei mitteilte. Zunächst handelte es sich dabei vor allem um Blechschäden.

Laut den Angaben komme der Berufsverkehr in einzelnen Bereichen des Landes am Morgen zunehmend zum Erliegen. Einige Steigungen und Brücken seien wegen der Glätte nicht mehr befahrbar. Einen regionalen Schwerpunkt machten die Beamten nicht aus. Betroffen seien aber vor allem Nebenstrecken, die vom Winterdienst noch nicht gestreut wurden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für zahlreiche Landkreise und Städte Brandenburgs eine Unwetterwarnung der Stufe 3 von 4 ab Montagabend herausgegeben und bis Dienstagmorgen hohe Glättegefahr prognostiziert. Der Grund: Schneefall geht nach und nach in Regen über, der auf dem kalten Boden überfrieren und zu Glatteis führen kann. Mehrere Brandenburger Landkreise riefen dazu auf, unnötige Autofahrten zu vermeiden.