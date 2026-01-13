Überfrierender Regen sorgt für Glatteisgefahr in Berlin. Die Polizei meldet dennoch nur wenig mehr Unfälle als sonst.

Berlin - Überfrierender Regen sorgt in Berlin für Glatteisgefahr. Trotzdem sei die Zahl an Unfällen nur „minimal erhöht“, wie ein Sprecher der Polizei Berlin mitteilte. Im Vergleich zu Zahlen aus der Vorwoche habe es vor allem zwischen vier und fünf Uhr ein paar mehr Unfälle gegeben. Insgesamt seien die Zahlen aber auf einem niedrigen Niveau.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) berichteten von nur geringen Einschränkungen in der Nacht. Auf den glatten Straßen ging es demnach am Morgen vielerorts nur langsam voran, was auch die Busse betraf. Vereinzelt mussten laut BVG Streckenabschnitte wegen Glatteis gesperrt werden. Die meisten Linien fuhren aber auf voller Länge.

Vereinzelt Verspätungen bei U- und Straßenbahn

Vereiste Oberleitungen sorgten demnach für Verspätungen auf einigen Straßenbahnlinien. Und auch auf oberirdischen Abschnitten der U-Bahnlinien U2 und U3 kam es zeitweise zu Verspätungen wegen Eis auf den Stromschienen. Ein Spezialzug der BVG beseitigte die Eisschicht.

Durch überfrierenden Regen auf dem eiskalten Boden herrscht seit der Nacht Glatteisgefahr in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in beiden Ländern bis zum Dienstagvormittag vor erhöhter Glättegefahr. Auch von der Verkehrsinformationszentrale in Berlin hieß es: „Bitte bewegt euch vorsichtig, besonders auf den Nebenstraßen und Gehwegen ist es spiegelglatt!“ Die Polizei warnte wegen des nun einsetzenden Tauwetters zusätzlich vor dem Betreten von Eisflächen.