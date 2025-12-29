Der Wochenstart bringt Glatteis, der Jahreswechsel womöglich Schnee in Berlin und Brandenburg. Auch in der Silvesternacht besteht Rutschgefahr.

Berlin/Potsdam - Der Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg verläuft winterlich. Am Montag ist es überwiegend bedeckt, zeitweise regnet es, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Besonders am Morgen kann es Glatteis geben, bei Höchsttemperaturen von zwei bis vier Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es zunächst bedeckt, örtlich kann es regnen oder sogar schneien. Später lockert es von Norden her auf. Vorsicht: Durch überfrierende Nässe besteht Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf etwa minus drei Grad.

Am Dienstag wird es heiter, zeitweise wolkig. Einzelne Schneeschauer sind möglich, ansonsten bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte erreichen rund zwei Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen wieder Wolken auf, dabei kommt es zu Schneeregen und Schnee. Die Temperaturen gehen auf minus zwei bis minus vier Grad zurück.

An Silvester kann es sogar schneien, der DWD erwartet Schnee oder Schneeregenschauer, bei Temperaturen zwischen ein und drei Grad. In der Silvesternacht wird es durch überfrierende Nässe wieder glatt.