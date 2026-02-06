Bereits am Donnerstag warnten Meteorologen vor spiegelglatten Straßen. Für Berlin und Brandenburg gibt es nun erneut eine Warnung.

Berlin - Wegen Glatteises hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Berlin und Teile Brandenburgs für den Morgen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es bestehe Gefahr für Leib und Leben durch plötzlich gefrierenden Regen, hieß es auf der Warn-App Katwarn. In Brandenburg waren der Berliner Speckgürtel und weite Teile des Nordens betroffen. Bereits am Donnerstag hatte es eine solche Unwetterwarnung gegeben.

Der DWD empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Außerdem solle man sein Verhalten im Straßenverkehr anpassen und Decken und warme Getränke mitführen. Die Warnung gilt bis 9.00 Uhr.