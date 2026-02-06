Zalando-Belegschaft und Betriebsrat wurden scheinbar vor vollendete Tatsachen gestellt: Nun gibt es erste Gespräche mit dem Management - auch weitere Schritte stehen fest.

Nach der Betriebsversammlung soll es erste Gespräche mit dem Management geben (Illustration)

Erfurt - Für das Zalando-Management gab es Pfiffe und Buh-Rufe - und die wichtigsten Fragen der Arbeitnehmer blieben offen: Teilnehmer der ersten Betriebsversammlung nach dem angekündigten Aus für das Erfurter Logistikzentrum berichten von einer kämpferischen Stimmung - aber auch von Enttäuschung, Wut und Zukunftsängsten.

Was ist der nächste Schritt?

Seit der Ankündigung des Internet-Modehändlers, den Erfurter Standort mit 2.700 Arbeitnehmern Ende September zu schließen, herrschte nach Betriebsratsangaben Funkstille zwischen Arbeitnehmervertretung und Vorstand in Berlin. Das soll sich nun ändern. In der kommenden Woche sei ein erstes Gespräch geplant, sagte Betriebsratschef Tony Krause der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht aber längst nicht um einen Interessenausgleich oder Sozialplan.“

Erwartet würden Antworten auf die Fragen, die Personalvorständin Astrid Arndt bei der Betriebsversammlung unbeantwortet gelassen habe: Was sind die wirtschaftlich belegbaren Gründe, warum ausgerechnet der Standort Erfurt geschlossen werden soll? Und: Warum wurde der Betriebsrat bei der Entscheidung nicht gehört?

Das widerspreche den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes. Demnach ist der Arbeitgeber verpflichtet, „den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplanten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten“.

Was erwartet der Betriebsrat?

Nach Angaben von Krause lässt sich der Betriebsrat von einem Rechtsanwalt und einer Wirtschaftsprüferin beraten. „Wir erwarten Unterlagen, warum die Schließung wirtschaftlich begründet ist“, sagte Betriebsratsvize Frank Roth. Danach gehe es um die Frage, „gibt es Alternativen und wie können diese aussehen“. Zalando gehört zu den großen börsennotierten Unternehmen in Deutschland und ist im Dax gelistet. „Wir arbeiten in einem funktionierenden, milliardenschweren Unternehmen“, sagte Roth.

Gibt es einen Termin für die angekündigte Jobbörse?

Ja, voraussichtlich am 26. Februar sollen sich Firmen vorstellen, die Zalando-Beschäftigte einstellen wollen. Die Jobangebote richten sich an die Arbeitnehmer, deren befristete Verträge in den nächsten Wochen auslaufen. Nach Betriebsratsangaben sind das etwa 500 Menschen. Laut Arbeitsagentur gibt es in der Region fast 100 Unternehmen, die signalisiert haben, dass sie Arbeitnehmer einstellen wollen - von Logistik über Pflege, Gastgewerbe, Handel bis Handwerk. Wie viele davon bei der Jobbörse vertreten sein werden, sei noch offen.

Was hat das Management den Arbeitnehmern angeboten?

Neben Gesprächen über die Hintergründe der Schließungsentscheidung auch Verhandlungen über einen „starken Sozialplan“. „Wir wollen euch finanzielle Sicherheit bieten und klare Perspektiven schaffen, inklusive spezieller Angebote für diejenigen, die sich frühzeitig umorientieren möchten“, sagte Personalvorständin Arndt nach Angaben eines Zalando-Sprechers bei der Betriebsversammlung. Dabei geht es auch um mögliche Abfindungen. Wie hoch die je nach Betriebszugehörigkeit ausfallen könnten, ist unklar.

Bestehen Chancen, die Schließung des Logistikzentrums zu verhindern?

Darüber gehen die Meinungen auseinander. Das Management ließ an der Standort-Schließung keinen Zweifel. Standortleiter Stefan Rutschmann sagte nach Unternehmensangaben, „die Entscheidung, den Standort Erfurt zu schließen, ist aus Sicht des Unternehmens unumgänglich“. Zalando habe jede andere Option geprüft.

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der wie Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) den Arbeitnehmern bei der Betriebsversammlung Unterstützung zusagte, sieht das anders. „Es lohnt sich, um den Standort zu kämpfen“, sagte Ramelow der dpa. Daran halte er fest. Es stelle sich die Frage, warum Zalando in den vergangenen Jahren nicht in den Erfurter Standort investiert habe.

Nach Meinung von Ramelow wären jetzt etwa 130 Millionen Euro nötig, um das Logistikzentrum auf den höchsten Standard zu heben. Das sollte von einem Unternehmen mit einer Aktienkapitalbewertung von 5,6 Milliarden Euro zu stemmen sein, sagte der Linken-Politiker. „Oder vielleicht will der Besitzer der Halle investieren?“ Ramelow, der Bundestags-Vizepräsident ist und viele Jahre Gewerkschaftsfunktionär war, schließt auch eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung nicht aus. „Im Zweifelsfall wird die Situation gerichtlich geklärt.“

Thüringens Arbeitsministerin Katharina Schenk (SPD) sagte mit Verweis auf die staatliche Förderung des Unternehmens bei der Ansiedlung in Erfurt: „Zalando darf jetzt nicht zu billig davonkommen.“ Mitbestimmung müsse gelebt werden.