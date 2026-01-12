Nach strengem Frost wird es heute deutlich milder, doch Schnee und gefrierender Regen sorgen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für gefährliche Straßenverhältnisse zum Start in die Woche.

Dresden/Magdeburg/Erfurt - Der Südosten Deutschlands steht heute vor einem Wetterumschwung: Atlantische Tiefausläufer bringen mildere Luft nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach einer sehr kalten Nacht mit Tiefstwerten zwischen minus 10 und minus 20 Grad steigen die Temperaturen im Tagesverlauf deutlich an.

Heute ist es meist bedeckt, von Westen setzt zunächst Schneefall ein. Später geht der Schnee verbreitet in Regen über. Dabei kommt es gebietsweise zu gefrierendem Regen und gefährlicher Glatteisbildung. Besonders betroffen sind das Bergland, Ostsachsen, der Harz sowie Südthüringen. Die Höchstwerte erreichen minus 3 bis 3 Grad. In den Hochlagen frischt der Wind dem DWD nach spürbar auf. Auf Brocken und Fichtelberg sind zeitweise stürmische Böen möglich.

Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse meldete die Polizei in der Nacht zunächst keine glättebedingten Unfälle. Mit dem einsetzenden Niederschlag im Tagesverlauf wird jedoch zu erhöhter Vorsicht geraten.

Auswirkungen auf den Schulbetrieb

Die Glätte hat auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb. In Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen entscheiden die Schulen jeweils selbst über Präsenzunterricht, wie die Bildungsministerien berichteten. Im Landkreis Stendal wurde der Schulbusverkehr vorsorglich eingestellt.

In der Nacht zum Dienstag hält der Regen an, örtlich bleibt es glatt, ehe die Temperaturen weiter ansteigen und vielerorts über den Gefrierpunkt klettern. Am Dienstag setzt sich das Tauwetter fort. Anfangs kann es den Wetterexperten zufolge regional noch glatt sein, im Tagesverlauf lassen Niederschläge und Glätte aber nach. Die Temperaturen steigen dann auf 3 bis 6 Grad.