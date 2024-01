Glatteisgefahr in Thüringen: Unfälle am Hermsdorfer Kreuz

Erfurt - Autofahrer in Thüringen haben sich am Freitag auf teils glatte Straßen einstellen müssen. Der Deutsche Wetterdienst warnte auch in Regionen des Freistaates vor Glatteis. Rund um das Hermsdorfer Kreuz ereigneten sich am Freitagmorgen mehrere Unfälle, weil Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst hatten, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Es gab keine Verletzten.