Feuerwehrleute fahren zu zwei brennenden Transportern in Halle. Auf dem Weg bemerken sie einen ausgelösten Rauchmelder. Und noch einen dritten Vorfall gab es in derselben Straße.

Halle - Mehrere Brände in derselben Straße haben in Halle die Feuerwehr beschäftigt. In der Erhard-Hübener-Straße brannte zunächst ein geparkter Transporter, die Flammen griffen auf einen zweiten Wagen über, wie die Polizei Halle mitteilte. Beide Fahrzeuge brannten demnach vollständig aus.

Noch auf der Anfahrt bemerkten die Einsatzkräfte einen ausgelösten Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus. Dort brannte laut Polizei ein Kinderwagen im Treppenhaus, das Feuer wurde gelöscht. Bereits eine Stunde zuvor war in derselben Straße eine Mülltonne in Brand geraten. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Brände aus. Noch sei der Hintergrund unklar, ebenso wie die Schadenshöhe. Menschen wurden nicht verletzt.