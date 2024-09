Gleich mehrere Glückspilze aus Niedersachsen können sich über hohe Gewinne in Lotterien freuen. Einer von ihnen wird sogar Millionär. Nur ein Gewinner aus Bayern hatte noch mehr Glück.

Hannover - Ein Glückspilz aus Niedersachsen hat sechs Richtige im Lotto-Klassiker „6 aus 49“ getippt und damit über 1,8 Millionen Euro gewonnen. Der glückliche Gewinner habe am Samstag mit seinen sechs Kreuzen auf dem Spielschein richtig gelegen und erhalte nun 1.841.712,50 Euro, teilte Lotto Niedersachsen mit. Das gelte auch für einen Tipper aus Nordrhein-Westfalen. Noch mehr Glück hatte ein Gewinner aus Bayern, der auch die richtige Superzahl tippte, den Jackpot knackte und 19.614.570,90 Euro erhält.

Der niedersächsische Millionengewinner aus dem Landkreis Emsland nahm für acht Ausspielungen an dem Lotto-Klassiker teil. Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist verschwindend gering - sie liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1:140 Millionen.

Das Systemspiel brachte einem weiteren niedersächsischen Tipper Glück beim Eurojackpot: Aus fünf Tippzahlen und drei angekreuzten Eurozahlen wurden automatisch alle rechnerisch möglichen Fünferkombinationen für die Gewinnzahlen und Zweierkombinationen für die Eurozahlen gebildet, wie die Lottogesellschaft mitteilte. Damit erhält der Gewinner aus dem Landkreis Harburg insgesamt 371.821,80 Euro. Ein niedersächsischer Fußballfan aus dem Landkreis Osterholz wiederum sagte bei der Toto „6aus45“ Auswahlwette die sechs torreichsten Unentschieden vom Wochenende vorher - und erhält 148.816,70 Euro.

Im laufenden Jahr gab es in Niedersachsen bislang 112 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro in einer Lotterie – elf davon in Millionenhöhe.