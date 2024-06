„Gorch Fock“ kehrt nach Reise in Heimathafen zurück

Kiel - Das Marine-Segelschulschiff „Gorch Fock“ wird am Freitag (10.00 Uhr) von seiner 177. Ausbildungsreise zurückkehren und in den Heimathafen von Kiel einlaufen. Die Barg hatte auf der dreimonatigen Fahrt über 6000 Seemeilen zurückgelegt, wie die Marine vorab mitteilte.

Bei der Ausbildungsfahrt seien insgesamt 225 Offiziersanwärterinnen und Offizieranwärter an Bord gewesen und hätten die seemännische Ausbildung durchlaufen. Dabei wurden laut Marine die Häfen im spanischen Gijon, im marokkanischen Tanger, im portugiesischen Porto und im französischen Saint-Malo angelaufen. Auch Kadetten aus Frankreich, Kamerun, Ghana, Kolumbien, Senegal, Togo und Tunesien waren mit an Bord.

Mit dem Einlaufen der „Gorch Fock“ beginnen auch schon die Vorbereitungen zur Kieler Woche, die am 21. Juni beginnt. Dort ist die Barg nicht nur Flaggschiff, sondern führt auch am 29. Juni die alljährliche Windjammerparade an.