Leon Goretzka hat als Fußball-Profi seine gesamte bisherige Karriere in Deutschland verbracht. Verlässt der Bayern-Profi Deutschland im WM-Jahr? Womöglich sogar noch im Winter?

Eindhoven - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka zeigt sich in der Spätphase seiner Profi-Karriere offen für einen erstmaligen Wechsel ins Ausland. Der in wenigen Tagen 31 Jahre alt werdende Mittelfeldspieler des FC Bayern München betont angesichts seines am Saisonende auslaufenden Vertrages seine Unabhängigkeit beim weiteren beruflichen Weg. Spekuliert wird aktuell sogar über einen Winterwechsel.

„Ich finde es spannend, im Verlauf meiner Karriere ins Ausland zu gehen“, sagte Goretzka im Interview der „Zeit“. In München fühle er sich „in einer Komfortzone“, erklärte der 2018 vom FC Schalke 04 zum deutschen Rekordmeister gewechselte Profi: „Ein Schritt raus wäre auch ein Schritt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Etwas Neues kennenzulernen, das würde auch mein Leben bereichern.“

„Ich werde mir alles anhören“

Goretzka könnte die Bayern am Saisonende ablösefrei verlassen. „Es gibt sehr viele Leute, die der Meinung sind, dass ich mit meiner Art von Fußball sehr gut nach England passen würde“, äußerte er und ergänzte: „Ich werde mir alles anhören und gut abwägen.“ Auch eine Verlängerung in München ist nicht komplett ausgeschlossen. „Ich bin unabhängig. Das genieße ich“, sagte Goretzka.

Ein möglicher zeitnaher Goretzka-Abschied war auch rund um das Champions-League-Spiel der Bayern bei der PSV Eindhoven ein Thema. So soll Atlético Madrid Interesse an einer Verpflichtung noch in diesem Winter haben. Der spanische Topclub sucht Ersatz für Conor Gallagher, der vor zwei Wochen für rund 40 Millionen Euro nach Tottenham gewechselt war.

Sportvorstand Max Eberl reagierte nach dem 2:1 gegen Eindhoven auf die Goretzka-Entwicklungen. Ist er auch noch nach der Winter-Transferphase Bayern-Spieler? „Bis jetzt ja“, antwortete Eberl. Goretzkas Überlegungen für einen Auslands-Wechsel nannte der Sportvorstand „legitim“, weil dessen Vertrag im Sommer auslaufe. „Es sind noch keine Entscheidungen gefallen“, sagte Eberl.

Kompany äußert sich

Auch Trainer Vincent Kompany äußerte sich. „Diese Entscheidungen werden nicht nur von Cheftrainern getroffen“, sagte der Belgier am Tag vor dem Spiel in Eindhoven. „Es gibt über jede einzelne Situation Gespräche.“ Involviert seien dabei neben ihm Sportvorstand Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und „die da oben“, womit neben dem Vorstand auch der Aufsichtsrat gemeint war.

Goretzka galt in der jüngeren Vergangenheit mehrmals als Verkaufskandidat in München. Der Gutverdiener biss sich aber sportlich immer wieder durch und spielt unter Kompany regelmäßig, auch wenn Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic die erste Besetzung im defensiven Mittelfeld sind. Der Rekordmeister könnte im Winter-Transferfenster noch eine Ablöse für Goretzka kassieren.

Für Goretzka geht es auch um Spielpraxis für die WM in diesem Sommer, die er nach seiner Nichtnominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM 2024 fest im Visier hat.