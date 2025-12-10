In der zweiten Liga kommt Hertha immer besser in Fahrt. Langfristig will Chef Görlich die Berliner im Oberhaus etablieren - und auch Europa im Blick haben

Berlin - Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich will die Berliner langfristig wieder im Fußball-Oberhaus etablieren und dabei auch um das internationale Geschäft mitspielen. „Ich sehe Hertha als soliden Bundesligisten, der auch immer wieder an europäische Wettbewerbe anklopft. Wenn wir vieles richtig machen, können wir es verstetigen und bekommen dann endlich auch das, was die Stadt und die Menschen, die den Verein ausmachen, verdient haben“, sagte der 58-Jährige, der seit September beim Zweitligisten arbeitet, dem rbb.

Hertha solle ein solider Partner in der Stadt, aber auch in Fußball-Deutschland und „vielleicht darüber hinaus“ werden. „Das ist unser gemeinsames Ziel.“ Seit dem Abstieg 2023 kamen die Berliner dem Ziel Bundesliga nicht wirklich nahe. In dieser Spielzeit befindet sich die Hertha nach einem durchwachsenen Saisonstart aber im Aufwind und liegt nur noch knapp hinter den Aufstiegsrängen.