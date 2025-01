Göttingen - Die Göttinger Basketballer haben auf ihre sportliche Talfahrt reagiert und sich von Trainer Olivier Foucart getrennt. Der Traditionsclub aus Niedersachsen hat bislang nur eines von 13 Ligaspielen gewonnen und ist Tabellenletzter der Basketball-Bundesliga (BBL).

„Auch wenn es uns menschlich unfassbar schwerfällt, haben wir eine Verantwortung für den Club. So wie die Mannschaft in den vergangenen Partien immer wieder aufgetreten ist, wird ein Ligaverbleib kaum möglich sein“, sagte Göttingens Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir lasten diese Auftritte nicht allein Olivier an, aber uns fehlt momentan die Überzeugung, dass er die Wende schaffen kann.“

Der Belgier Foucart (40) war seit Sommer 2023 Cheftrainer bei den Göttingern. Ein Nachfolger soll noch in dieser Woche präsentiert werden. Der Club befinde sich in Verhandlungen mit einem potenziellen Nachfolger, hieß es in einer Mitteilung des Vereins.