Arbeiter stoßen im Erdreich auf eine alte Flakgranate. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst plant eine kontrollierte Sprengung am Donnerstag – rund um den Fundort gilt ein Sperrradius von 250 Metern.

Spergau - Nach dem Fund einer Flakgranate im Saalekreis soll diese heute zwischen 9.00 und 10.00 Uhr gesprengt werden. Dies bestätigte die Rettungsleitstelle Saalekreis. Die Flakgranate wurde nach Angaben des Landkreises am Mittwoch bei Bauarbeiten für eine geplante Wasserstofftrasse entdeckt. Es handelt sich demnach um eine Granate mit einem Durchmesser von 8,8 Zentimetern. Der Fundort befindet sich unmittelbar an der Grenze zum Burgenlandkreis.

Nach einer Begutachtung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst sei entschieden worden, die Granate kontrolliert zu sprengen. Dafür wurde ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 250 Metern eingerichtet. Betroffen sind unter anderem Teile einer nahegelegenen Kleingartenanlage. Auch die Straße „Zur Linde“ soll vorübergehend gesperrt werden.