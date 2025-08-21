Die Sprenggranate stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Kampfmittel konnte abtransportiert und entsorgt werden.

Naumburg - In der Naumburger Innenstadt ist eine Sprenggranate gefunden worden. Die 500 Gramm schwere französische Granate sei zwar noch aktiv gewesen, habe aber transportiert werden können, teilte der Burgenlandkreis mit. Das Kampfmittel stamme aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die Granate entsorgt.