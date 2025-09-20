Bei einer Kontrolle in Reitzenhain stellt die Polizei fest: Gegen beide 26-Jährigen liegen Haftbefehle wegen Diebstahls vor.

Marienberg - Wegen unbeglichener Geldstrafen hat die Einreise über die deutsch-tschechische Grenze für ein moldawisches Ehepaar im Gefängnis geendet. Die Bundespolizei überprüfte die beiden 26-Jährigen am Freitagnachmittag im Rahmen der Grenzkontrollen im Marienberger Ortsteil Reitzenhain (Erzgebirgskreis), wie es in einer Mitteilung heißt. Die Beamten stellten demnach fest, dass gegen beide eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorlag.

Den Mann hatte das Amtsgericht Tiergarten wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Seine Ehefrau hatte ebenfalls wegen Diebstahl eine offene Geldstrafe in Höhe von 250 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen zu verbüßen. Da sie die Beträge nicht aufbringen konnten, brachten die Beamten sie in eine Justizvollzugsanstalt.