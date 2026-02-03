Keine Besuche mehr in Krankenhäusern der Lausitz: Zwei Kliniken reagieren damit auf mehr Grippe- und Magendarm-Infektionen.

Schutz für Patienten und Personal: Zwei Krankenhäuser im Südosten Brandenburgs verhängen eine Besuchersperre - darunter die kleine Klinik in Forst. (Archivbild)

Guben/Forst - Kleine Krankenhäuser im Südosten Brandenburgs haben aufgrund vieler Virusinfektionen ein vorübergehendes Besuchsverbot verhängt. In der Lausitz Klinik Forst (Spree-Neiße-Kreis) gilt zum Schutz von Personal und Patienten eine zeitlich begrenzte Besuchersperre bis einschließlich Freitag (6. Februar). Das Diakoniekrankenhaus Naëmi Wilke im rund 30 Kilometer entfernten Guben erlaubt bereits seit 30. Januar keine Besucher mehr. Dies gilt nun bis einschließlich Samstag.

Momentan gibt es jahreszeitlich bedingt viele von Viren verursachte Krankheitsfälle. Speziell bei Darmerkrankungen und Influenza sei die Viruslast hoch, teilte die Klinik in Guben zur Begründung mit.

In beiden Häusern in der Lausitz sind Besuche aber „in begründeten Ausnahmefällen“ und nach Absprache möglich. Auch Dinge des persönlichen Bedarfs können für Patienten auf den Stationen abgegeben werden, wie das Gubener Krankenhaus mitteilte.

Mediziner raten, die Händehygiene zu verstärken und den Kontakt zu Kranken möglichst zu reduzieren. „Wer selbst erkrankt war, sollte bedenken, dass man noch mehrere Tage, nachdem die Beschwerden nachgelassen haben, infektiös sein kann“, so die Klinik.