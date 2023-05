Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben Verteidiger Ryan O’Connor von den Iserlohn Roosters verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier erhält einen Zweijahresvertrag, teilten die Niedersachsen am Mittwoch mit. „Neben seinen Aufgaben in der Defensive erhoffen wir uns von ihm großen Input für unser Offensivspiel“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. „Die Qualitäten, speziell in der Offensive, hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen.“