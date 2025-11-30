Am Nachmittag gehen mehrerer Notrufe bei der Feuerwehr ein: An einer Schule soll ein Brand ausgebrochen sein. Die Flammen werden die Einsatzkräfte über Stunden beschäftigen.

Bis in die Nacht löschen Feuerwehrleute die Flammen in der Grundschule.

Hannover - Feuerwehrleute haben den Großbrand in einer Grundschule in Hannover unter Kontrolle gebracht. Ein Gebäudetrakt, indem die Schulaula liegt, wurde durch die Flammen komplett zerstört, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Nacht stürzten zudem Teile des Daches ein.

Nach Schätzungen eines Feuerwehrsprechers dürfte die Brandwache noch bis in den Morgen andauern. Vermutlich würden immer wieder kleinere Nachlöscharbeiten nötig sein, sagte er.

Bei den Löscharbeiten bekam ein 19 Jahre alter Feuerwehrmann Kreislaufprobleme. Er wurde von Sanitätern behandelt. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Jugendgruppe trainiert bei Brandausbruch in Turnhalle

Als das Feuer am Samstagnachmittag ausbrach, trainierte die Jugendgruppe eines Sportvereins in der 50 Meter entfernten Turnhalle. Sie brachen ihr Training ab und wurde in Sicherheit gebracht. Weitere Menschen sollen sich nicht in dem Schulkomplex befunden haben.

Zuvor waren zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr wegen des Brandes eingegangen. Als die Einsatzkräfte an der Schule ankamen, stand ein Verbindungstrakt in Flammen und das Feuer hatte bereits auf die Aula und das Dach übergegriffen. Die Feuerwehrleute konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Feuerwehr zeitweise Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung wurde in der Nacht wieder aufgehoben.

Großeinsatz von Feuerwehr

Am späten Abend waren rund 130 Feuerwehrleute im Einsatz und mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache und zur Schadenhöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Unklar ist auch, ob der Schulbetrieb beeinträchtigt sein wird.