Ab Dezember heißt es: Ticket ziehen oder Ausweis zeigen! Berlin erweitert die Parkraumbewirtschaftung – vor allem in Charlottenburg und Neukölln.

Wo Parken in Berlin ab Dezember nicht mehr kostenlos ist

In Berlin wird es ab Dezember neue bewirtschaftete Parkzonen geben. (Symbolbild)

Berlin - Die kostenlosen Parkzonen in Berlin werden immer weniger. Zum 1. Dezember kommen in Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln neue Zonen hinzu, in denen Autofahrer zahlen müssen.

In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es sechs neue Zonen (Nummern 126 bis 131) rund um den Kurfürstendamm, den Lietzensee und den Kaiserdamm. In Neukölln wird der Rollbergkiez (Zone 101) zwischen Hermannstraße und Karl-Marx-Straße bewirtschaftet.

Parken ist dort nur noch mit Bewohnerparkausweis, Parkschein oder Ausnahmegenehmigung erlaubt. Die Gebühren betragen etwa vier Euro pro Stunde in Neukölln und rund 50 Cent pro 15 Minuten in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Ausweitung soll die Parkplatzsituation in den Kiezen verbessern und den Durchgangsverkehr verringern.

Ausweitung in Neukölln geplant

Für die kommenden Jahre plant Neukölln laut Bezirksamt weitere Parkzonen. Die Parkraumbewirtschaftung soll schrittweise auch auf Rixdorf ausgeweitet werden. Langfristig will das Bezirksamt flächendeckend Parkzonen für Anwohner innerhalb des S-Bahn-Rings umsetzen.