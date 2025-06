Am Vormittag ist ein Brand auf einem Bauernhof ausgebrochen. Das Feuer hat sich vom Wohnhaus auf den Pferdestall und eine Scheune ausgebreitet.

Wiedersberg - In Wiedersberg (Vogtlandkreis) ist am Vormittag ein Bauernhof niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei griffen die Flammen auf das Wohnhaus, den Pferdestall und die angrenzende Scheune über. Alle drei Gebäude brannten ab. Der Eigentümer verletzte sich leicht beim Versuch, den Brand zu löschen. In der Scheune befanden sich sechs Pferde, die rechtzeitig gerettet und auf eine nahegelegene Koppel gebracht werden konnten.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.