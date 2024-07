In einer Berliner Bäckerei haben einige Mitarbeiter schon in ihre Arbeit aufgenommen, als ein Feuer ausbricht. Mehr als hundert Einsatzkräfte sind vor Ort.

Berlin - In einer Bäckerei im Berliner Bezirk Tempelhof ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei in den frühen Morgenstunden bemerkt worden, als die Halle bereits in Betrieb war, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mit. Demnach konnten sich alle anwesenden neun Mitarbeiter rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit bringen. Mehr als hundert Einsatzkräfte seien bereits seit mehreren Stunden in der Gottlieb-Dunkel-Straße zur Brandlöschung vor Ort, hieß es weiter. Die Ursache für den Brand sei bislang unklar.