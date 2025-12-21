Ein Autofahrer entdeckt nachts im Erzgebirgskreis ein großes Feuer. 18 Bungalows werden komplett zerstört, zehn weitere beschädigt. Wie kam es dazu?

Feuerwehrleute bekämpfen in der Nacht den Großbrand einer Bungalowanlage nahe dem Greifenbachstauweiher in Geyer. (Symbolbild)

Geyer - In der Nacht sind in Geyer (Erzgebirgskreis) mehrere Bungalows niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr in die Thumer Straße gerufen, unmittelbar am Greifenbachstauweiher. Dort standen zahlreiche Gebäude bereits in Vollbrand.

Auf einer Fläche von etwa 100 mal 30 Metern brannten insgesamt 18 Bungalows vollständig nieder, zehn weitere wurden beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer vermutlich von einem Bungalow auf die benachbarten Gebäude aus, die dicht beieinanderstanden. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 7.00 Uhr an.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar. Seit dem Morgen ermittelt ein Brandursachenermittler. Es werde auch Brandstiftung geprüft, hieß es.