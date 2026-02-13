Die Polizei ist in der Innenstadt von Meschede mit einem Großaufgebot im Einsatz. Viele Fragen sind noch offen. Aber eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Meschede - In Meschede im Sauerland ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es sei ein Tatort abgesperrt worden - eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Zeitweise waren Straßen in der Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Auch Busse mussten Umleitungen fahren, wie die „Westfalenpost“ berichtete. Die Sperrungen seien inzwischen aber wieder aufgehoben, teilte die Polizei mit. Weitere Informationen zu dem Vorfall wollen die Ermittler nach eigenen Angaben bald bekanntgeben.