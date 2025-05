Sie gehört zu den größten psychiatrischen Kliniken NRWs: Rund um die Forensik in Bedburg-Hau läuft ein Großeinsatz. Hintergrund sind Störer und ein Feuer in der Klinik. Die Lage ist noch unklar.

Großeinsatz für die Polizei an forensischer Klinik am Niederrhein

Bedburg-Hau - Wegen eines Feuers und mehreren Störern in der forensischen LVR-Klinik in Bedburg-Hau am Niederrhein ist die Polizei im Großeinsatz. „Mehrere Störer haben in der Forensik eine Sicherheitsstörung ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Polizei. Zudem sei in dem Gebäude ein Brand gemeldet worden. Hinweise auf eine Geiselnahme gebe es aktuell nicht.

Spezialeinheiten und ein Hubschrauber seien im Einsatz. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Kräften des Justizvollzugs seien vor Ort. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Ein Großteil der Insassen sei in den umzäunten Außenbereich der geschlossenen Klinik gebracht worden. Die Störer seien noch im Gebäude, hieß es. Einen Ausbruch habe es nicht gegeben. In der Einrichtung sind psychisch kranke Straftäter untergebracht.